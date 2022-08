Schoenmaker richt zich voortaan volledig op graveren: “Opvallend veel verwijzingen naar bier. De Leuvenaar is fier op zijn erfgoed.”

Ronny begon zijn zaak oorspronkelijk als sleutelmaker. Dat werd nadien uitgebreid tot schoenmakerij. De graveerwerken waren het idee van Jeroen. “We blijven een sleutelmakerij, maar met het schoenmaken zijn we volledig gestopt,” zegt Jeroen. De reden daarvoor is de opkomst van de sneaker. “Die zijn vaak goedkoper om nieuw te kopen, dan om te herstellen. Dat was niet langer houdbaar.” Jeroen houdt zich sindsdien in hoofdzaak bezig met het personaliseren van voorwerpen allerlei. Van glazen, naar T-shirt, tot clubpatches. “Gepersonaliseerde geschenken zijn nu de corebusiness . Met de goedkeuring en samenwerking van onze pa overigens.” Een eerste borduurtoestel bleek al gauw niet te volstaan, en na een maand installeerde Jeroen een tweede. De slogans ontwerpt Jeroen niet zelf, al biedt het internet een eindeloze stroom inspiratie.

Opvallend is de hoeveelheid opschriften die verwijzen naar bier. “Onlangs nog vroeg iemand om een T-shirt met daarop ‘mijn thuis is waar mijn Stella staat.’ Café De Jeeskesboom is hiernaast, dat kan het misschien verklaren,” lacht Jeroen. “Heeft de Leuvenaar een drankprobleem? Helemaal niet. De Leuvenaar is fier op zijn erfgoed.” Met politiek geladen boodschappen is Jeroen dan wel voorzichtig. “Hakenkruizen ga ik niet op een T-shirt zetten. Niet dat iemand me dat al gevraagd heeft.” Een eigen uniform met opschrift heeft de uitbater van de graveerwinkel dan weer niet. “Maar dat komt er wel,” zweert Jeroen. “Life begins outside your comfort zone, heb ik al dikwijls gemerkt.” Dat zou iemand eens op een T-shirt moeten zetten.