Schimmel op de muren, ratten in de gang en koude douches: beruchtste kotbazen van Vlaanderen stevenen af op proces voor huisjesmelkerij en krotverhuur

Leuven Leuven wordt binnenkort weer éxtra gezellig dankzij Wintertijd: “Zet de eindejaars­fees­ten feeëriek in op de kerstmarkt, of kom verdwalen in onze Wintertuin”

De donkerste dagen van het jaar zijn in Leuven vaak ook de gezelligste en daar kan de energiecrisis weinig aan veranderen. Tussen 7 december en 7 januari kan je naar tal van fijne winteractiviteiten in hartje Leuven. “Kuier over de kerstmarkt, dwaal door de prachtige Wintertuin of geniet van de derde editie van lichtkunstenparcours (un)Holy Light”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).

15 november