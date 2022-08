Schepen Vansina (CD&V) countert kritiek van N-VA over te trage vergroening van stadspleinen: “We zijn een ontwerper aan het zoeken voor herinrichting van Martelarenplein”

Het Leuvense stadsbestuur wil de publieke ruimte zo groen mogelijk inrichten en maakte van die doelstelling ook een prioriteit aan het begin van de legislatuur. Zeker met de klimaatverandering in achterhoofd is meer groen in hartje Leuven geen overbodige luxe. Daarover zijn de politieke spelers het eens maar volgens Zeger Debyser van oppositiepartij N-VA mag het best wat sneller gaan met de vergroening van het openbaar domein in de stad. “Ik vraag me bijvoorbeeld af hoe het zit met de publieke ruimte aan Hal 5 en met de plannen voor het Martelarenplein. Ambitie hebben, is goed maar we moeten ook vooruitgang boeken aan een voldoende hoog tempo om de stad verder te vergroenen”, klinkt het.

Bevoegd schepen Dirk Vansina (CD&V) laat in een reactie optekenen dat het stadsbestuur van ‘ontharden’ een doel heeft gemaakt in elke straat of plein waar een herinrichting op de planning staat. “En we gaan hard want de vergroening van straten en pleinen in onze stad gaat aan een hoog tempo”, klinkt het. “Samen met schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit) werd ik hard verder aan onze doelstellingen. Ik zou tal van straten en pleinen kunnen opsommen waar er al veel vooruitgang werd geboekt. Wat het Martelarenplein betreft kan ik zeggen dat de stad Leuven op zoek is naar een ontwerper voor de herinrichting. We hebben veel ambitie om te vergroenen en tegelijkertijd waken we erover dat er ook nog pleinen en locaties blijven bestaan waar je evenementen kan laten plaatsvinden want naast vergroenen is ook beleving belangrijk in de stad.”