Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) roept op tot massale steun voor Belgian Cats

Donderdag bekampen de Cats Noord-Macedonië, drie dagen later is Bosnië en Herzegovina de tegenstander. Beide wedstrijden worden afgewerkt in Sportoase Philipssite en hoewel de Rode Duivels momenteel veel aandacht krijgen van sportminnend Leuven roept Johan Geleyns (CD&V) op om toch ook de Belgian Cats niet te vergeten in deze belangrijke week voor de kwalificatiecampagne voor het EK in Israël en Slovenië. “Leuven is helemaal klaar voor de komst van de Belgian Cats”, klinkt het enthousiast. “De wedstrijd van zondag om 16.15 uur tegen Bosnië en Herzegovina is zo goed als uitverkocht. Enkel voor rolstoelgebruikers zijn er nog tickets beschikbaar. En dat terwijl de Rode Duivels hun tweede wedstrijd van het WK ongeveer op hetzelfde moment afwerken…Het beste bewijs dat de Cats leven in Leuven! Voor de wedstrijd van donderdag om 20.30 uur tegen Noord-Macedonië zijn er wel nog enkele honderden tickets te koop. We hopen dat die ook nog de deur uit geraken zodat de zaal twee keer tot de nok gevuld is en de Cats kunnen rekenen op de vocale steun van 3.000 uitzinnige fans.” Nog dit: de Belgian Cats speelden nog maar twee wedstrijden in deze kwalificatiecampagne, waarvan ze er één wonnen en één verloren. “Om honderd procent zeker te zijn van de kwalificatie voor het EK moeten we Bosnië en Herzegovina achter ons kunnen laten. In dat opzicht is de tweede wedstrijd in Leuven dus van levensbelang. En eigenlijk is tweemaal winnen een must dus massale steun van de fans is noodzakelijk.” Wie nog een ticket wil kopen, kan dat online via leuven.be/cats.