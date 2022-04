Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit): “9 op 10 instappers krijgt plaats in basisschool van eerste of tweede voorkeur”

“Op 29 maart hadden de meeste ouders hun kind aangemeld voor een plaats in een Leuvense basisschool via meldjeaan.leuven.be”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit). “Zo’n 90% van de instappers kan terecht in een Leuvense school van eerste of tweede voorkeur. Slechts 2% van de kinderen kreeg nog geen toewijzing”. Die kinderen hebben momenteel dus nog geen zicht op een zitje in de instapklas in een school die ze opgaven maar het is zeker geen verloren zaak volgens Els Bertrands, voorzitter van het LOP Basisonderwijs. “We nemen contact op met de ouders van al deze kinderen om te bekijken wat mogelijk is”, klinkt het. “Vinden zij een plaats dicht bij huis maar even buiten Leuven? Of zien zij het ook zitten om hun kind naar school te laten gaan in één van de Leuvense scholen waar wel nog plaats is? En natuurlijk volgen we de verschuivingen in de wachtlijsten ook nauw op voor deze ouders. Heel wat scholen hebben trouwens nog plek vrij.” Ouders die hun kind nog niet hebben aangemeld, kunnen vanaf 2 juni rechtstreeks inschrijven op scholen waar op dat moment nog plaats is.