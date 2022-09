Schepen Dessers is idee van N-VA om kort parkeren fietsen aan stadskantoor te behouden niet genegen: “Eind deze maand opent stalling Martelarenplein”

LEUVENDe Leuvense N-VA-fractie is verbaasd dat alle fietsparkeerplaatsen voor het stadskantoor vrijdag verwijderd werden. “In het verleden was er nochtans positief gereageerd op het voorstel om hier plaatsen te voorzien waar de fiets kort geparkeerd kan worden.” Schepen David Dessers (Groen) kijkt daarentegen uit naar de opening van de vernieuwde stalling onder het Martelarenplein.

“In februari 2020 heb ik op de gemeenteraad voorgesteld om op verschillende plaatsen in het centrum parkeerplaatsen te voorzien voor fietsers uitsluitend bedoeld voor kort parkeren”, zegt N-VA-gemeenteraads Debby Appermans. “De esplanade voor het stadskantoor vonden wij een belangrijke locatie. Schepen David Dessers vond het destijds een goed idee, maar omdat de wandel- en fietsboulevard tijdelijk ging ingevuld worden als fietsenparking, in afwachting van de opening van de ondergrondse parking, zag hij op dat ogenblik geen mogelijkheid om het in te voeren.”

Volledig scherm Debby Appermans en Veerle Bovyn van N-VA Leuven willen hun fietsen graag op de esplanade voor het stadskantoor blijven parkeren voor korte bezoekjes. © rv

Ander gemeenteraadslid voor N-VA in Leuven, Veerle Bovyn, pikt in. “Mijn verbazing was groot toen er plots een parkeerverbod uithing voor de fietsen voor het stadskantoor. En dit zelfs nog voor de ondergrondse fietsparking open is. Ik vind dit een gemiste kans, want in het stadskantoor ben je zelden lang aanwezig, dus is het extra uitnodigend om met de fiets te gaan wanneer je voor de deur kan parkeren. Het is inderdaad wel niet de bedoeling dat fietsen daar overnachten. Misschien kan op termijn gewerkt worden met tijdssloten? Schepen Dessers gaf in de commissie toe dat er geen plaatsen voor kort parkeren voor fietsers meer zijn voorzien aan het stadskantoor maar wilde ons voorstel wel onderzoeken.” De N-VA- fractie vraagt de schepen dan ook om toch plaatsen voor kort parkeren voor fietsers te blijven voorzien aan het stadskantoor. “Indien Leuven een echte fietsstad wil zijn, moet ze zorgen dat het ook aantrekkelijk is voor haar burgers om met de fiets naar het stadskantoor te komen”, besluiten de gemeenteraadsleden.

Volledig scherm De fietsenstalling onder het stadskantoor. © Vertommen

Schepen David Dessers benadrukt dat de esplanade maar een tijdelijke oplossing was gedurende de werken aan het Martelarenplein. Hij ziet geparkeerde fietsen voor het stadskantoor liever niet terugkeren. “Het betrof een tijdelijke fietsenstalling voor het stadskantoor om de druk op te vangen. De esplanade is trouwens niet uitermate geschikt om fietsen te stallen. De stallingen hadden een enorme magneetfunctie”, verduidelijkt Dessers. “Tot aan de fietsspiraal werden fietsen vastgemaakt en dat kan niet de bedoeling zijn. Als je naar het stadskantoor komt, word je geacht je fiets onder het stadskantoor te zetten, net zoals voor de werken van start gingen. Bovendien zal de esplanade opnieuw ingericht worden en zullen er bankjes geïnstalleerd worden. Met goed weer zit er ‘s middags soms veel volk buiten en dat is geen goede combinatie met de fietsen daar”, stelt de schepen.

Nieuwe fietsenparking

De nieuwe fietsenparking onder het Martelarenplein zou ten laatste eind deze maand moeten opengesteld worden door de NMBS. “Dat gaat om 3.800 fietsenstallingen die graag gebruikt worden door pendelaars. Dat is ook wat we het liefste zien. Wat ons betreft mag daar ook een tijdslimiet van bijvoorbeeld 48 uur op geplakt worden, zodat er veel roulatie is. Op die manier zal de druk op de stalling onder het stadskantoor afnemen en kunnen bezoekers daar terecht. Vergeet niet dat het stadskantoor zo’n 1.000 fysieke bezoekers per dag telt, en daarvan komen er heel wat met de fiets. We willen het op deze manier terug een kans geven”, meent Dessers.

