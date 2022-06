Schepen Dessers (Groen) reageert op bezorgdheid van bewoners Lange Lostraat: “Leuven blijft vragende partij om de straat op te nemen in zone 30”

“We hebben in ieder geval heel veel begrip voor de bezorgdheden en vragen van de bewoners”, aldus schepen Dessers. “Het wegdek van de Lange Lostraat is inderdaad allerminst in goede staat en de veiligheid voor fietsers en voetgangers is er ondermaats. Leuven was en blijft vragende partij om de straat op te nemen in de zone 30 van Kessel-Lo en om de straat een kwalitatieve heraanleg te bieden, met snelheidsremmende ingrepen en ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers. De straat is aan de ene kant echter Lubbeeks grondgebied en aan de andere kant Leuven. We moeten dus -maar willen ook graag- overeenkomen met onze buren van Lubbeek over wat we daar wel of niet ondernemen. Dat gesprek loopt nog steeds, ook met de buren van Bierbeek trouwens. En we hopen dat we binnenkort tot een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen, met quick wins op de kortere termijn en een kwalitatieve heraanleg op de langere termijn.”