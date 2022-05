Schepen Denise Vandevoort (Vooruit) stopt eind 2022 als schepen in Leuven: “Tijdens mijn ziekte kwamen de dingen des levens bovendrijven…Het is tijd voor mezelf, mijn familie en de vrienden”

Het hing al een tijdje in de lucht en in de politieke coulissen werd er al eens - weliswaar op een fluistertoon - over gesproken, maar nu is het ook officieel: Denise Vandevoort (Vooruit) stopt eind 2022 als schepen in Leuven. Daarmee verliest het Leuvense stadsbestuur haar meest ervaren schepen in het college, maar haar beslissing om vroegtijdig afscheid te nemen van de lokale politiek is weldoordacht. “Hoe graag ik het ook doe en al negentien jaar met ontzettend veel engagement als schepen… Het is tijd voor mezelf, voor mijn familie en voor mijn vrienden”, zegt Denise Vandevoort.