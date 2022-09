Schepen David Dessers (Groen) neemt bevoegdheden van schepen Lies Corneillie (Groen) over

Leuven Leuvense Kerstmarkt krimpt niet in maar gaat wel besparen: “Verwarming in onze centrale kersttent gaat een paar graden lager”

Het is nog even wachten op de eindejaarsperiode maar achter de schermen zijn de organisatoren van de Leuvense Kerstmarkt al volop bezig met alle voorbereidingen. Eén ding is nu al duidelijk: de energierekening zal hoog oplopen en organisator Dirk Pinte is zich daar zeer bewust van: “De impact kunnen we moeilijk in cijfers uitdrukken op dit moment maar we gaan sowieso besparen. De standhouders vroegen vroeger 16 ampère en dat wordt voor deze editie 5 ampère”, klinkt het.

23 september