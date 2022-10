Schepen David Dessers (Groen): “Afwijkingen mogelijk op nieuwe parkeernorm”

“Bij grotere projecten of in een particuliere woning met een gevel van meer dan zeven meter blijft één parkeerplaats per wooneenheid in principe de norm”, aldus schepen Dessers (Groen). “Maar als een bouwheer, verkavelaar of ontwikkelaar voldoende investeert in duurzame alternatieven -zoals deelwagens of deelbakfietsen bijvoorbeeld- is afwijken van de norm mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een appartementsgebouw dat enerzijds een aantal parkeerplaatsen voor bewoners aanbiedt en anderzijds een aantal deelwagens voorziet. In dat geval kunnen er minder parkeerplaatsen opgelegd worden. Iedereen wint daarbij want autodelen is immers goed voor de portefeuille van de bewoners en voor het milieu.” Het openbaar onderzoek rond de nieuwe parkeernorm loopt tot vrijdag 4 november.