Schepen Bert Cornillie (Vooruit) gaat zingen in Hal 5

“Hal 5 zingt inderdaad opnieuw”, vertelt Hanne Vanhaverbeke, project coördinator bij vzw Hal 5. “Wie eerder al eens de stembanden losgooide in onze hal is het wellicht roerend met ons eens: samen zingen is fantastisch!” We organiseren in 2023 dan ook opnieuw elke eerste donderdag van de maand laagdrempelige zangmomenten met middelen van ‘Kom op voor je wijk’ en Cera. Het is en blijft een vruchtbaar en hartverwarmende verhaal, een verbindende activiteit waar een heel divers publiek op afkomt, onder meer ook door een samenwerking met SAAMO, HONK vzw en contacten met Refu Interim.” Op 2 maart tussen 20 en 21 uur komt overigens ook schepen van Cultuur Bert Cornillie (Vooruit) zingen in Hal 5: “Ik kom mijn stembanden losgooien samen met de jongeren van HONK vzw. Dat is een vriendengroep van dertien jongeren met een beperking. Door hen een podium te geven, zetten we samen een stap naar een samenleving waarin personen met en zonder beperking samenleven. Samen nieuwe ervaringen opdoen en breuklijnen doen vervagen!”