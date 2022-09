Samuel (14) weet nog niet of hij volgend jaar, na 2 jaar thuisonderwijs, nog in derde middelbaar zit: “Hij moet nog slagen voor Frans, maar examencommissie is niet aan zijn noden aangepast”

TREMELO/LEUVENNa twee jaar thuisonderwijs was het extra spannend voor Samuel (14) uit Tremelo om opnieuw op de schoolbanken plaats te nemen. Alleen weet de tiener met autisme niet of zijn plaats in het derde middelbaar van het BUSO-onderwijs gegarandeerd is. “De examencommissie was totaal niet aangepast aan zijn noden, ondanks onze uitdrukkelijke vraag”, hekelt zijn mama.