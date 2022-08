Samenaankoop voor plantgoed gaat van start: “Eerste duizend Leuvenaars krijgen extra korting”

De samenaankoop is een initiatief van Regionaal Landschap Dijleland en de Provincie Vlaams-Brabant maar de stad Leuven doet graag mee aan het initiatief. “Samen maken we de stad nog groener”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit). “Het is nu al de vijfde keer dat we meedoen en het aanbod is zo divers geworden dat er voor elke Leuvense tuin een geschikte plant zit in het aanbod. Het plantgoed is geselecteerd door een team van gespecialiseerde plantenkenners. Je bent dus zeker dat de bomen en het struikgoed goed gedijen op Leuvense grond en dat ze de biodiversiteit van je tuin versterken.”