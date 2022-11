Sam Dillemans schenkt twee van zijn befaamde oorlogslandschappen aan KU Leuven: “De oorlogsgruwel blijft helaas al te actueel”

Sam Dillemans (1965) werd geboren in Leuven, maar woont en werkt sinds enkele decennia in Antwerpen. Met zijn bijzonder artistiek traject, wars van dwingende trends, heeft Sam Dillemans een heel eigen plaats in de hedendaagse Belgische en internationale kunstwereld veroverd. In 2016 opende hij zijn Tentoonstellingsruimte Sam Dillemans, waar hij regelmatig en voor een langere periode kunstwerken tentoonstelt die representatief zijn voor de verschillende artistieke periodes in zijn curriculum of recente werken rond een bepaald inspirerend thema. De kunstenaar blijft ook begeesterd door de Eerste Wereldoorlog. Het is dus niet toevallig dat hij op 11 november twee werken, die deel uitmaakten van de tentoonstelling ‘Goodbye to all that - Paintings of the Great War’, aan de KU Leuven.

“De twee werken ‘East Yorkshires’ en ‘Remains of the Menin Road’ verbeelden de gruwel van de Eerste Wereldoorlog maar zijn geen aanklacht," vertelt Dillemans. “Aanklachten hebben we gehad. Ze zijn een zoveelste vaststelling. Een letterlijke zwart-witte vaststelling van de eeuwenoude oorlogsgruwelen van mens en dier in het algemeen, en van de soldaat en het paard in het bijzonder. Het is een intieme vaststelling geworden, van verlatenheid, pijn en afscheid.”

Volledig scherm Sam Dillemans schenkt twee van zijn befaamde oorlogslandschappen aan KU Leuven. © Vertommen

Verhaal blijven vertellen

Op 11 november, de dag waarop Wapenstilstand wordt herdacht, namen rector Luc Sels en Hilde Van Kiel, directeur van KU Leuven Bibliotheken, de werken officieel in ontvangst. “De oorlogsgruwel blijft helaas al te actueel”, zegt Sels. “Ook dat is een vaststelling. Het lot van Leuven en onze bibliotheek tijdens de eerste wereldoorlog zien we vandaag elders in Europa. De werken die Sam Dillemans ons schenkt zouden zo taferelen kunnen zijn die zich vandaag in de Donbas afspelen. We mogen onze geschiedenis niet vergeten, en moeten ons verhaal blijven vertellen. Daar gaan East Yorkshires en Remains of the Menin Road ons bij helpen.”

“De werken krijgen een vaste plek in onze Universiteitsbibliotheek en worden opgenomen in het parcours met audiogids dat bezoekers volgen. Ze worden zo een extra actuele aanleiding om het verhaal van de Grote Oorlog en het lot van onze bibliotheek over te brengen aan een breed publiek,” besluit directeur Hilde van Kiel.

Volledig scherm Sam Dillemans. © Vertommen

