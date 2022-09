Safe ‘n Sound gebruikt nachtclub als leslokaal voor workshop grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven: “De uitgaansscene in Leuven is verantwoordelijker.”

In het publiek zitten stuk voor stuk jongeren met een engagement voor een veilig uitgaansleven. Lorro (20) is één van hen. Zij is aangesloten bij jongerencollectieven Affair, Fabrik en Nacht, die zich stuk voor stuk engageren om jongerencultuur te promoten, en opkomend talent een podium te bieden. Daarnaast houden ze zich bezig met het creëren van ‘safer spaces’ en ‘braver spaces’. De vergrotende trap, want de overtreffende trap bestaat niet. “Veiligheid in het uitgaansleven kan je nooit 100 procent garanderen,” zegt ze. “Wel willen we met onze braver en safer spaces ruimtes creëren waar mensen zich kunnen expressen zoals ze dat willen. Intieme situaties horen natuurlijk bij het nachtleven, net als gebruik of misbruik van al dan niet legale substanties. Als er iets fout loopt moeten mensen terecht kunnen in zo’n safe space, of bij een persoon.” Een trend die zich volgens Lorro duidelijk heeft afgetekend in het alternatieve circuit, maar nog niet volledig werd omarmd op pakweg de Oude Markt.