Russische band Pussy Riot komt naar Leuven, HLN kon Maria Alyokhina spreken vanop haar geheime locatie: “Als de heroïsche Oekraïners niet bang zijn, hoe kan ik dat dan wel zijn?”

LeuvenOp vrijdag 20 mei staat punkband Pussy Riot op het podium van punkfestival Breaking Barriers in Het Depot in Leuven. Het Laatste Nieuws sprak exclusief met Maria ‘Masha’ Alyokhina die een week geleden de stempel ‘voortvluchtig’ kreeg van de Russische autoriteiten nadat ze niet verscheen op een hoorzitting in Moskou. Alweer 21 dagen cel aan haar been maar vanuit haar geheime locatie in het vrije Westen laat ze weten dat die straf lang niet haar grootste zorg is. “Helaas begreep iedereen pas hoe Poetin is toen hij in Oekraïne een oorlog begon. Oekraïne betaalt nu de volle pot voor dit late inzicht”, laat Masha optekenen.