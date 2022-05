Rudeboy komt naar Het Depot in Leuven: “The MC van Urban Dance Squad is terug!”

“Wat een moment! Na het uiteenvallen van de Urban Dance Squad in 2006 heeft Rudeboy, de zanger/MC van de band, ervoor gekozen om opnieuw op te gaan treden met alleen maar UDS songs. Of ook: de songs van Urban Dance Squad zijn helemaal terug”, klinkt het enthousiast in Het Depot. Voor de iets jongere lezers onder ons: Urban Dance Squad was een Nederlandse band die als één van de allereerste bands eind jaren tachtig een cross-over maakte van rock, blues, reggae in combinatie met hip hop. In die tijd nooit eerder vertoond of gehoord en veel buitenlandse acts waaronder Rage Against the Machine lieten zich daarna inspireren door UDS. “Hun debuut ‘Mental Floss For The Globe’ uit 1989 is een überklassieker. Noem het zelfs gerust een standaardwerk uit de popmuziek”, aldus Mike Naert, directeur van Het Depot. Verwacht je aan een energieke set met nummers uit alle Urban Dance Squad-platen met de unieke mix van gitaar en hip hop. Klaar voor ‘Deeper Shade Of Soul’, ‘No Kid’, ‘Demagogue’, ‘Good Grief’ en ‘Fast Lane’? Een concert dat zeker ook de fans van Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine en Living Colour zal kunnen bekoren. Meer info en tickets: www.hetdepot.be