Rookontwikkeling door vergeten kookpot op het vuur in Het Wilgenhof

Leuven Lancerings­dag Leuven Restorati­ve City: “We zien elk conflict als een kans”

In het historische stadhuis op de Grote Markt in Leuven werd zopas Leuven Restorative City gelanceerd. “We willen als netwerkorganisatie een helder signaal geven: in Leuven kiezen we resoluut voor een klimaat van dialoog en verbinding”, zegt netwerkcoördinator An Marchal.

12 mei