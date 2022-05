Rolstoelpatiënt Jan (60) moet woning binnen drie maanden verlaten: “Dan maar in mijn auto wonen. Maar dat mag ook niet, zeggen ze”

Het kan verkeren. Daar is de uit Edegem afkomstige Jan Flameng het levende voorbeeld van. “In 2009 was ik gelukkig. Ik was getrouwd. Ik had drie kinderen. Totdat ik out of the blue door mijn vrouw uit het huis werd gezet.” Waarom het misliep? Jan weet het zelf niet. “Mijn twee jongste kinderen hebben alle contact verbroken, en hun moeder reageert niet op mijn e-mails.” Enkel hun oudste zoon, die vandaag 27 jaar oud is, ziet Jan vandaag nog. Jan toont een foto in zijn portefeuille. “Hij heeft een psychotische stoornis, waardoor hij vandaag opgenomen is in Kortenberg. Als hij de boel daar kort en klein slaat bellen ze mij. Er waren zeven agenten nodig om hem in bedwang te houden, maar naar zijn vader in een rolstoel luistert hij. ‘Niet zeveren,’ zeg ik dan. Maar zijn moeder wil niets van hem weten.”