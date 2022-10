Rode Duivels op groot scherm in Studio Manhattan en De Hoorn tijdens WK

Voor de gelegenheid zal in Studio Manhattan een groot scherm worden opgebouwd en zijn duizend supporters welkom per kwalificatiewedstrijd. Per persoon betaal je online vijf euro per ticket, maar dat geld krijg je terug in drankbonnetjes. De Rode Duivels spelen op woensdag 23 november (20 uur), zondag 27 november (14 uur) en donderdag 1 december (16 uur). Voor en na de wedstrijd zal er telkens muziek gedraaid worden. In De Hoorn aan het Sluispark kan je ook terecht om de Rode Duivels aan te moedigen tijdens hun kwalificatiewedstrijden, zij het op een kleiner scherm dan in Studio Manhattan. Tickets hoef je alleen te reserveren als je in Studio Manhattan wil kijken. Dat doe je via deze link.