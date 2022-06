Rock Werchter trekt zich kabbelend op gang, maar niet voor iedereen: “Waar is mijn campingticket?”

RotselaarRock Werchter heeft zich woensdag kabbelend en zonder incidenten op gang getrokken. De organisatie van het vierdaags festival rekende op zo’n 15.000 bezoekers voor de allereerste dag op campings The Hive en The Hive Resort. Nieuw dit jaar is dat zwerfvuilhandhavers intensief zullen controleren. Wie zijn afval zomaar weggooit op straat en betrapt wordt, krijgt een GAS-boete.

De Haachtsesteenweg, kant Rotselaar, lag er woensdag omstreeks half vier in de namiddag redelijk desolaat bij ondanks het spitsuur op de eerste kampeerdag voor de festivalgangers. Dat had verschillende oorzaken: de steenweg werd rond de middag afgesloten en de lijnbussen kwamen veelal via Haacht, maar op Rotselaars grondgebied mochten kraampjes nog niet open. Bij de drankstand van VK Wakkerzeel (Haacht) hadden ze meer ‘geluk’. “Wij zijn blij dat we al open mogen, want we moeten Live Nation een smak geld betalen om hier te mogen staan, veel meer dan vroeger”, zegt voorzitter Luc De Bie.

Volledig scherm De tent van VK Wakkerzeel mag als enige open. Voorzitter Luc De Bie in het midden. © Vertommen

Voor dranken aan de stand moeten ze eveneens de prijzen van Live Nation hanteren, naargelang wat zij op de weide vragen. De prijsbepaling van gerechten die niet op de weide geserveerd worden, daar mogen ze hun goesting mee doen. “Zo komt het ook dat je aan een kraampje op grondgebied Rotselaar, niet onder de vleugels van Live Nation, minder betaalt dan bij ons. Wij moeten verplicht 3,5 euro vragen”, zegt De Bie. “Wij zijn dan wel de enige tent die mag opendoen op woensdag, maar we moeten wel sluiten om middernacht. De andere dagen zijn we open tot half vier.” Tot dat uur zullen ze de festivalgangers van het eerste uur ontvangen in hun barak. Stien Vreven (21) en Julie Raskin (21) uit Herk-De-Stad waren er ook als de kippen bij, maar hielden de wacht bij hun valiezen. “Wij zijn hier al twee uur, maar wij blijven bij de spullen terwijl onze vrienden de tenten opzetten.” Het gezelschap liet zich nog per auto afzetten aan de ingang toen dat nog kon.

Volledig scherm Stien Vreven (21) en Julie raskin (21) uit Herk-De-Stad houden de wacht bij hun spullen, terwijl hun tent werd rechtgezet. © Vertommen

Minder fortuinlijk waren Mark Noordijk (49) en Denise Van Der Wolf (44) uit Rotterdam. “De juiste weg vinden was een drama. Je zou denken dat zo’n tent als The Hive wel ergens staat aangegeven, maar niet dus. We hebben de bordjes zitten zoeken, maar niet gevonden. Een bordje met ‘parking’ erop, dat hebben we wel gevonden”, zegt Mark cynisch. “We hebben drie kwartier wat zitten rondrijden, jammer”, aldus de Metallica-fan. “Ik hoop dat ze komen. Ik heb ze zo vaak gezien, maar inmiddels is het al lang geleden. We zullen zien.”

Volledig scherm Mark Noordijk (49) en Denise Van Der Wolf (44) uit Rotterdam vonden de weg maar moeilijk naar The Hive. © Vertommen

Roxanne Bogaert (22) uit Bevekom was goed op weg om de schlemiel van de dag te worden. “Ik dacht dat ik twee jaar geleden een ticket voor The Hive had gekocht, niet dus. Al mijn vrienden zitten op de camping en ik sta hier.” In zeven haasten maakte ze een pamflet om de Haachtstesteenweg af te schuimen. En met succes. Drie kwartier later kwam het verlossend bericht: “Ik heb een ticket bemachtigd!” Nog andere verdwaalden op de Haachtsesteenweg waren de 23-jarige West-Vlamingen Janne Coghe uit Torhout en Jana Van Isacker en Leonie Van Dale uit Lichtervelde.

Volledig scherm Roxanne Bogaert vergaat haar campingticket voor The Hive te boeken. © Vertommen

Zij stapten van The Hive richting Rotselaar om hun magen te vullen, maar kwamen van een kale reis terug. De heenrit verliep daarentegen wel heel gezwind. “We zijn thuis om half tien vertrokken en alles ging supervlot, trein, bus en toegang tot The Hive. Nu nog eten”, glimlachen de drie. Maar dat lachen kan hen snel vergaan als ze na de maaltijd hun verpakking of restafval achteloos zouden wegsmijten. Wie dat doet, riskeert op de vingers getikt te worden door een zwerfvuilhandhaver. Die worden ingeschakeld door de gemeente Rotselaar en OVAM tijdens Rock Werchter en zullen intensief controleren op straffe van een GAS-boete.

Volledig scherm Janne Coghe uit Torhout, Jana Van Isacker uit Lichtervelde en Leonie Van Dale uit Lichtervelde. © Vertommen

“Vanuit het beleid zetten we er sterk op in om van Rotselaar een duurzame en klimaatvriendelijke gemeente te maken”, zegt schepen voor Duurzaamheid en Milieu Piet De Bruyn. “In dat kader willen we zwerfvuil bestrijden en ontraden, want het is een van de grootste ergernissen voor iedereen en enorm belastend voor het leefmilieu”. Tijdens de gemeenteraad van maandag 27 juni werden de OVAM-zwerfvuilhandhavers officieel aangesteld. “We willen de OVAM en de Vlaamse overheid bedanken voor de inspanningen om er mee voor te zorgen dat ons dorp proper en net blijft, ook tijdens de festivals.”

Volledig scherm De Haachtsesteenweg, kant Rotselaar, om 15.30 uur woensdag. Desolaat maar proper. © Vertommen

De OVAM-handhavers hebben de bevoegdheid om overtredingen vast te stellen wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van bijvoorbeeld een blikje, een peuk of een frietbakje op straat. Deze vaststellingen kunnen vervolgens door de sanctionerend GAS-ambtenaar omgezet worden in boetes. De handhavers voeren hun controles niet uit in uniform, om de pakkans te vergroten. En dat op verschillende hotspots rondom het festivalterrein, niet op het festival zelf of op de campings.

rPET

In Rotselaar worden er samen met de organisatie al jaren inspanningen gedaan om de festivals zo duurzaam mogelijk te organiseren. “Het lokaal bestuur legt het gebruik van rPET op, gerecycleerd PET materiaal, dat zowel binnen als buiten het festivalterrein (zoals standen en campings) apart wordt verzameld om te recycleren”, zegt burgemeester Jelle Wouters (CD&V). Het gebruik van niet-recycleerbare materialen is verboden en afval wordt selectief ingezameld. Dit jaar krijg je overal al voor 15 (in plaats van 20) ingezamelde bekers of flesjes, een gratis drankbon.

Volledig scherm Deze tenten, op grondgebied Rotselaar, gaan donderdag open. © Vertommen

Volledig scherm Uitzinnige busfans. © Vertommen

Volledig scherm Een festival is ook altijd een beetje wachten. © Vertommen

