Rik Torfs (65) aan de vooravond van het Reuzegom-proces: “De fatale doop was een brutale marteling. Het proces wordt een interessant toneel van de menselijke aard”

Grote zorgen bij Honden Unief Leuven (HUL) want de hondenschool dreigt binnen enkele maanden zonder terrein te zitten. Het huurcontract van het huidige terrein in de Zavelstraat in Kessel-Lo eindigt in november en een verlenging is geen optie. “Het zou zonde zijn moest dit het einde betekenen voor onze hondenschool”, vertelt Marleen Vanmolle van Honden Unief Leuven.

