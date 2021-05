Rik Goris (40) en Kevin Eulaerts (36) hebben wereldrecord binnen: drie keer de Mount Everest op en af op de Montagne de Bueren

Leuven Abtskwar­tier in Abdij van Vlierbeek krijgt nieuwe bestemming: “Mooie stap in de strijd tegen dakloos­heid”

20 mei Het Nieuw Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek ondergaat de komende drie jaar een grondige restauratie en krijgt een nieuwe bestemming. Op de eerste en tweede verdieping zal de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek elf studio’s inrichten voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. En dat is broodnodig want het aantal thuis- of dakloze jongeren loopt op, ook in een rijke stad zoals Leuven. Dat blijkt uit de telling die de stad liet uitvoeren op het terrein.