Rijdende Artillerie herdacht op Dag van de Vliegende Kanonniers

De ‘Dag van de Vliegende Kanonniers’ is een eerbetoon aan de Rijdende Artillerie, gekazerneerd in Leuven van 1892 tot 1940. De soldaten kregen als bijnaam ‘Vliegende Kanonniers’ omdat ze te paard de kanonnen op hun plaats brachten en zich dus vliegensvlug konden verplaatsen. In 1923 werd het Regiment Rijdende Artillerie opgericht en nam het zijn intrek in de Sint-Maartenskazerne. De vzw ‘Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie’ organiseert jaarlijks in haar garnizoensstad Leuven een plechtigheid om de gesneuvelden te herdenken. “Dit jaar wordt dus de 100e verjaardag van de oprichting van het RACH (Régiment d’Artillerie à CHeval – Regiment Rijdende Artillerie) gevierd. Het is ook de 50e verjaardag van de inhuldiging van het gedenkteken van de Rijdende Artillerie en de Rijdende Artillerielaan. En de 20e verjaardag van de ontbinding van het laatste Regiment Rijdende Artillerie. Een speciale dag van de Vliegende Kanonniers met een drievoudig jubileum”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). Nog dit: ter gelegenheid van deze verjaardag ontvangen burgemeester Mohamed Ridouani en schepen Dirk Vansina de titel van erebrigadier van de Rijdende Artillerie. “Samen met erekolonel Erik De Muynck leggen we omstreeks 12 uur een bloemenkrans neer aan het kanon en de gedenksteen in Sint-Maartensdal”, klinkt het. Om 12.30 uur vertrekt vervolgens de traditionele optocht met een muzikale opluistering door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht via de J.P. Minckelersstraat en de Bondgenotenlaan naar het Rector De Somerplein, eindigend met een optreden op de Grote Markt.