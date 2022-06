Ricki Koffie & Boek opent de deuren: “Zweedse gezelligheid in een mintgroen interieur.”

Leuven/Kessel-LoHet gezelligste straatje van Kessel-Lo is sinds zaterdag een gezellig verpozingsplekje rijker. Ricki Koffie & Boek combineert Scandinavische literatuur met Zweedse gastvrijheid in een mintgroen interieur. Achter de bar staan Nicky Fourier (52) en Riet Vandermaesen (53), wiens doel erin bestaat ‘fika’ vanuit het hoge noorden naar Leuven te importeren. “Een moment voor jezelf, met verse koffie en een goed boek. Dat is fika.”

Net zoals Ricki een samensmelting is van de voornamen van beide dames, was ook de oprichting van de koffiebar een samenloop van toevalligheden. “We kennen elkaar van in de kleuterschool, al waren het onze kinderen die daar op de schoolbank zaten,” vertelt Nicky. “In volle coronatijd vorig jaar zag ik Riet naar het leegstaande café Gitan kijken. Blijkbaar was zij op zoek naar een locatie voor een boekenbar. Op dat moment had ik de stad al gecontacteerd met de vraag of ik een koffiehuis mocht openen in de Lindensestraat. ‘We moeten eens babbelen,’ zei ik tegen haar.” De professionele vonk sloeg over, en Ricki Koffie&Boek is sinds zaterdag een feit.

De benedenverdieping van het rijhuisje kreeg een volledige make-over. Het interieur en de kleurkeuze ogen Scandinavisch, net zoals het aanbod tweedehandsboeken op de plank. “Dat Scandinavische is er vrij snel ingekomen,” gaat Nicky verder. De ongeveer duizend boeken zijn het resultaat van een constante speurtocht naar tweedehands leesvoer. Ook tweedehands is het meubilair, en dus niet afkomstig uit het dichtstbijzijnde IKEA-filiaal. Hoewel Riet via haar overgrootvader een genetische verbintenis heeft met Stockholm was dat niet de voornaamste reden voor de Scandinavische toets in het koffiehuis. “We wilden dat typisch Zweedse fika-moment recreëren in Kessel-Lo. Fika is een beleving: een rustmoment met een warme drank en gebak, voor jezelf, of met familie of vrienden. ‘We gaan een fika doen’ is een Zweedse uitdrukking, broodnodig in de ratrace van vandaag.”

Volledig scherm Ricki Koffie&Boek opent de deuren in Kessel-Lo. © Vertommen

Zelf is genieten van een goed boek met een kop koffie - van lokale branderij Noir - in de hand voor Nicky en Riet alvast de definitie van fika. “Ouders die hun kinderen achter de hoek aan de schoolpoort hebben afgezet, pendelaars die even respijt hebben voor hun volgende trein, buren die hier hun boterhammen willen opeten met een gebakje erbij. Wanneer mensen hier aan de praat geraken blijven wij ook in dat gevoel van rust hangen. Ik heb al regelmatig gedacht: hoe leuk is dit?”

Volledig scherm Ricki Koffie&Boek opent de deuren in Kessel-Lo. © Vertommen