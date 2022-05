ReuzeLeuvenstoet trekt door de stad op 21 mei

“Eigenlijk stond de ReuzeLeuvenstoet al gepland in 2020 maar een reuzenstoet met coronabeperkingen kan niet. Dit moet letterlijk een volksfeest kunnen zijn met veel reuzen, muziek en veel publiek”, aldus Thomas Cardyn, organisator van ReuzeLeuven. “Daarom zijn we heel blij dat dit nu wel lukt”, vervolgt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “ReuzeLeuven is aan zijn vierde editie maar de traditie van de Leuvense reuzenprocessie gaat terug tot de 14e eeuw. Tot 1681 vond er elk jaar de Leuvense Ommegang plaats. Het houten hoofd ven reuzin Megera in M Leuven is nog een overblijfsel hiervan. Pas eeuwen later werd deze middeleeuwse traditie nieuw leven ingeblazen. Dat gebeurde door de Mannen van ‘73 van de Leuvense Jaartallen die in 2013 een reuzenstoet organiseerden om hun reuzin voor te stellen: Fiere Margriet. Sindsdien -en met steun van ReuzeLeuven vzw- leeft de reuzencultuur weer in de stad.” Nog dit: de vernieuwde reus Da Tong en de Poolse reuzin Hedwig krijgen tijdens de stoet hun doopfeest op de Grote Markt. En als kers op de taart eindigt de langste stoet van de stad op het Wereldfeest met een reuzendansfeest. Daarna is het weer drie jaar wachten tot de volgende ReuzeLeuven.