Reuzegomschacht in nauwe schoentjes door zedenzaak: “Als twee mensen op stap zijn, kan er al eens iets gebeuren”

Daar is de eerste februaris­neeuw (al is dat niet overal het geval)

6 februari De eerste sneeuwvlokken in februari zijn een feit. Terwijl zich omstreeks 21.30 uur een klein sneeuwtapijt boven Rotselaar ontwikkelde, bleef het slechts bij smeltende sneeuw in de Bondgenotenlaan in Leuven. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) voorspelt nog de hele nacht neerslag. Maar de kans is eerder miniem dat voor Vlaams-Brabant een nachtelijk sneeuwtapijt wordt gevormd. Dat kan in de loop van de ochtend veranderen. “Tijdens de nacht gaat de regen wel geleidelijk over in aanvriezende regen en daarna in sneeuw in Vlaanderen, met een tegen de ochtend een sneeuwlaag tussen 1 en 5 cm”, meldt het KMI nog.