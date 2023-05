RESTOTIPS. Kingribs: “Onze traag gegaarde kalfsspareribs zijn vrijwel uniek.”

Vlaande­rens beroemdste goochelaar keert met nieuwe zaalshow terug naar ‘zijn’ studenten­stad: “Gooche­laars zijn bedriegers, maar wij zijn er tenminste eerlijk over”

Vlaanderens beroemdste goochelaar Nicholas Arnst (32) stond deze ochtend plots in de Leuvense koffiebar Noir om er zijn nieuwe zaalshow ‘Als Niets Zeker Is’ voor te stellen, die dit najaar in première gaat in de studentenstad. Het wordt een fijn weerzien voor de illusionist, die er op kot en op straat de kneepjes van het vak in de vliegensvlugge vingers kreeg.