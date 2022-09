RESTOTIP. The Fonteintje: “Jean-Claude Van Damme eet ook zoals de Marokkanen.”

BOUTERSEM/TIENEN Zeventien jaar geleden pleegde rusthuisa­ni­ma­tor ‘het doktoorke’ bijna de perfecte moord met insuline­spuit: “We dachten dat hij een verpleger was”

“Het had geen haar gescheeld of we hadden nooit geweten dat oma destijds vermoord werd, maar de dader maakte één cruciale fout.” De rusthuismoorden en de drie vermoorde bejaarden in West-Vlaanderen bezorgen Ronny (58) uit Tienen vandaag opnieuw zure oprispingen. Een rusthuisanimator in het Vondelhof in Boutersem speelde 17 jaar geleden ook al een spelletje op leven en dood met Ronny’s grootmoeder. De 84-jarige Aline ‘Yvonne’ Alaerts overleefde de overdosis insuline niet.

11 september