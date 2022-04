RESTOTIP. reBoot Kombuis: “Kraakvers gefileerde vis op het dek van een omgebouwd graanvrachtschip”

Leuven Druggebrui­ker (36) opgepakt wegens diefstal in basis­school

De Leuvense politie heeft een 36-jarige man gearresteerd die verschillende spullen heeft gestolen in school De Grasmus in Leuven. Hij was eveneens in het bezit van gebruikershoeveelheden speed, cannabis en heroïne. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek wegens diefstal en bedrieglijke verberging.

