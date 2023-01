RESTOTIP. Gambrinus: het mooiste interieur van de stad

Triatlon Voormalig topatlete Tine Deckers wordt bondscoach van Belgisch triatlon­team: “Mijn ervaring doorgeven”

De Belgische triatleten zullen in de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024 kunnen rekenen op Tine Deckers. De ex-triatlete wordt bondscoach. Deckers stopte zelf in 2020 met de sport op 42-jarige leeftijd. Tine Deckers is vooral bekend van de Ironman Nice, de zware volledige triatlon in Frankrijk die ze maar liefst vijf keer op haar naam schreef. Ze was er ook zes keer bij op het WK Ironman in Hawaï. In 2020 kondigde ze haar afscheid aan van de topsport, al bleef ze wel sterk betrokken bij het Marmotta Triatlon team.

24 januari