RESTOTIP Dal Pesce Innamorato: hier kan je verliefd worden op de zee

Dal Pesce Innamorato is al sinds 2014 een vaste waarde in Leuven. De troeven van uitbater Domenico Maselli -Nico voor de vrienden- werden toen al snel duidelijk: heerlijke pizza’s met verse ingrediënten en een glimlach uit de duizend. Want zo begint Domenico de dag: met een uitbundige brede lach op zijn gezicht. En zo eindigt hij zijn dag wellicht ook nadat hij vele studenten maar ook liefhebbers van de Italiaanse keuken culinair geluk heeft bezorgd. Toen Domenico Maselli in 2016 werd verkozen tot ‘Pizzaiolo van het Jaar’ leek er geen einde te komen aan zijn glimlach en het succes van Dal Pesce Innamorato maar het noodlot besliste er anders over op 25 november van dat jaar. Een zware brand legde het populaire restaurant in de Tiensestraat in de as.