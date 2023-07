RESTOTIP. Bar Belvue is een zomerbar door en voor de buurt: “Gezellige en kleinschalige ontmoetingsplaats voor jong en oud”

Vijf jaar geleden werd park Belle Vue langs de Martelarenlaan in Kessel-Lo feestelijk geopend, en een paar maanden geleden won het zelfs de Publieksprijs Publieke Ruimte 2023. De vroegere grauwe achterkant van het Leuvense station werd door het stadsbestuur omgetoverd tot een prachtige groene en levendige plek, en daar maken de buurtbewoners sindsdien ook dankbaar gebruik van. ‘De gezellige zomerbar is al jaren een succes, maar we houden het kleinschalig en gezellig,’ vertelt Kristof Geysemans (46).