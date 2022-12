RESTOTIP. Atia: “Mijn ouders houden me van bovenaf in de gaten, en ik weet dat ze fier zijn.”

Leuven Vlabinvest investeert 2,5 miljoen euro in zorginfra­struc­tuur: “Histori­sche achter­stand in Vlaams-Bra­bant”

De uitbreiding van het zorgaanbod in Vlaams-Brabant staat weer stap verder na investeringen van Vlabinvest in 21 projecten. In onze regio kreeg onder meer vzw Oostrem in Herent en vzw Alvinnenberg in Heverlee een toelage om de infrastructuur te verbeteren.

27 december