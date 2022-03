RESTOTIP: Angry Butchers, een ode aan de hamburger

“Het begon als een soort ‘dark kitchen’-concept,” zegt Robin Somers (27), een van de drie geestelijke vaders van de Angry Butchers. Een ‘dark kitchen’ is een restaurant zonder fysieke locatie, dat zich enkel richt op take-away. “Würst was tijdens corona slechts gedeeltelijk open, en we zochten naar een manier om extra omzet te pompen.” Dat idee kwam er uiteindelijk dankzij slagerij Rondou, wat verderop in de Pensstraat. “Daar werken we al langer mee samen. De slager had een burger voor ons ontwerpen. We wisten dat we daar iets mee moesten doen."