Restauratie van ingestorte stadsomwalling in Sint-Donatuspark dan toch op komst

De Donatustoren werd al gerestaureerd, de restauratie van Handbogenhof is volop aan de gang en ook de restanten op de Hertogensite worden aangepakt. Kortom, de stad Leuven maakt werk van restauraties en blijft dat ook doen, zo blijkt uit de plannen van schepen Dirk Vansina (CD&V). “De eerste stadsomwalling werd zichtbaar gemaakt in het straatbeeld met strips in het wegdek en de fontein op het Hooverplein”, klinkt het. “Nu zetten we een nieuwe stap om het deel van de muur in het stadspark die in 2011 totaal onverwacht instortte weer op te bouwen. De instorting van de muur was destijds te wijten aan het hoogteverschil tussen de muur aan de zijde van het stadspark en de drie meter lager liggende tuinen van de woningen aan de Charles de Beriotstraat. Daar werden de tuinen in het verleden uitgegraven waardoor de muur instabiel werd met de instorting tot gevolg.