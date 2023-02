Restauratie torenspits Sint-Maartensdal loopt op tot 600.000 euro

De bekende torenspits van Sint-Maartensdal van het gebouw halen was in november 2021 een echt huzarenstukje maar wel een noodzakelijke operatie. De torenspits met antenne -samen 45 meter lang en meer dan 6 ton zwaar- was immers toe aan een renovatie. De kosten werden aanvankelijk geraamd op zo’n 170.000 euro maar helaas bleek die schatting iets te optimistisch. Nadat de werkzaamheden -de toren zou terugkeren in de zomer van 2022- al vertraging opliepen, blijkt nu ook dat de kosten hoog oplopen. Ondertussen is er sprake van zo’n 600.000 euro en dat is te wijten aan onvoorziene problemen met het beton, de staalplaten en de ijzeren constructie. Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal kan rekenen op de steun van de stad Leuven om het opgelopen kostenplaatje rond te krijgen: “De torenspits heeft een grote erfgoedwaarde”, aldus schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). Bij oppositiepartij N-VA minder applaus nadat ze het slechte nieuws vernamen over het hoge prijskaartje voor de renovatie: “Over de vertraging werd gecommuniceerd maar over de meerkost hoorden we niets van Dijledal. De stad Leuven staat voor het blok want de kosten zijn al gemaakt. Is dat goed bestuur? Een meerkost is niet altijd te vermijden maar drie keer zoveel?” Feit is dat de torenspits met zekerheid zal terugkeren op de toren van Sint-Maartensdal. Wellicht zal het gevaarte in de Paasvakantie terug op het dak worden geplaatst.