Residentie Regina Pacis komt tegemoet aan grote vraag naar studentenkamers in Leuven: “Vanaf volgend academiejaar 167 studenten van een comfortabel thuis voorzien”

UCLL-pro­ject helpt OH Leuven te scoren op en naast het veld: “We analyseren wedstrijd­da­ta via AI-technolo­gie”

Hoe kan een voetbalclub data inzetten om de volgende topspeler te vinden? Dat is de centrale vraag in de samenwerking tussen OH Leuven en hogeschool UCLL. Een week lang zetten 120 studenten Toegepaste Informatica alles wat er in het stadion gebeurde om naar een virtueel speelveld. “Niet iedereen kan naar een voetbalmatch in de Jupiler Pro League kijken en zeggen dat hij met een hogeschoolproject misschien een effect had op de resultaten”, aldus de studenten.