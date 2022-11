REPORTAGE. Wie wordt Belgisch kampioen escaperooms? Brabanthal omgetoverd tot grootste escaperoombeurs van het land

Leuven Na zoveelste incident op Oude Markt: N-VA vraagt heropening politiekan­toor op Grote Markt, maar volgens korpschef is er “geen stijging van aantal incidenten”

Is er sprake van meer zinloos geweld op de Oude Markt in Leuven? Oppositiepartij N-VA vreest van wel en telt sinds de zomer al vijf gewelddadige incidenten. “Dit zijn geen banale incidentjes meer. We pleiten voor absolute nultolerantie. De heropening van het politiekantoor zou ook kunnen helpen”, aldus fractieleider Zeger Debyser. Korpschef Jean-Pol Mouchaers stelt dat er geen stijging is in het aantal feiten en heeft grote vraagtekens bij de heropening van het politiekantoor op de Grote Markt.

