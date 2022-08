REPORTAGE. Schepen én landbouwer Johan Geleyns ziet velden geteisterd worden door hitte en droogte: “Er zal minder opbrengst zijn en de frieten zullen kleiner zijn”

Leuven Zwoele editie van Half Oogst sluit Het Groot Verlof in Leuven af: “200.000 bezoekers over heel de zomer”

Het Groot Verlof -de zomeranimatie in Leuven- heeft de laatste noot achter de rug. De tweede festivaldag van festival Half Oogst pompte zwoele ritmes in de stad en bracht de teller van het totale aantal bezoekers naar de magische kaap van 200.000 bezoekers. Slechts één conclusie: de horeca kan weer lachen nu de festiviteiten weer thuis kwamen in hartje Leuven na twee jaren van alternatieven op andere locaties.

14 augustus