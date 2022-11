REPORTAGE Nog tien dagen tot het WK in Qatar maar ligt Leuven al wakker van onze Rode Duivels? Ontdek hier ook alle locaties waar je onze nationale ploeg kan volgen op groot scherm…

Leuven Telenet sluit vanaf 10 november deuren in Bondgeno­ten­laan: “Op 9 december openen vernieuwd winkelpunt”

Het Telenet-winkelpunt in de Bondgenotenlaan in Leuven sluit vanaf 10 november. In afwachting van een vernieuwde winkel in Leuven kan je terecht in een tijdelijk winkelpunt.

9 november