REPORTAGE. Dit was eindelijk het grote bevrijdingsfeest: “Dit maak je maar één keer in je leven mee”

Wat een ambiance, wat een sfeer, wat een anticlimax! Niet de gedoodverfde favoriet Wout van Aert, en evenmin de lokale held Jasper Stuyven, maar wel de Fransman Julian Alaphilippe is de nieuwe wereldkampioen. Tot grote ontgoocheling van de minstens 300.000 wielerfans in Leuven en omstreken: “Het was een fantastische dag, maar deze afloop hadden we niet zien aankomen.” Maar laten we alles wat voorafging toch niet vergeten: dit was eindelijk het grote feest van de bevrijding.