REPO. Op bezoek in de bananenhoofdstad van de wereld: “Om de banaan te redden, moeten we verder kijken dan Chiquita”

Iconische graansilo’s aan Vaartkom krijgen nieuwe invulling, inclusief spectacu­lair stadsbal­kon en zwevende ‘Donut’

In 2006 waren ze klaar voor afbraak, maar ondertussen is er een behoorlijk indrukwekkend toekomstplan voor de iconische graansilo’s aan de Vaartkom in Leuven. Projectontwikkelaar Ertzberg doopte het project SILO54, een verwijzing naar het aantal graansilo’s. CEO Jo Vandenbergh van Ertzberg wil de volledige plannen pas toelichten op 20 april, maar licht wel al een tipje van de sluier: “Het wordt een kroonjuweel in een wijk waar elke Leuvenaar van zal genieten”, klinkt het. Bekijk hier alvast de eerste tekeningen...