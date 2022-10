Renovatie torenspits Sint-Maartensdal loopt opnieuw vertraging op: ten vroegste tijdens kerstvakantie wordt Leuvense skyline in ere hersteld

De 45 meter lange torenspits werd een jaar geleden met veel omzichtigheid ontmanteld op 115 meter hoogte. Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal is al twintig jaar bezig met de renovatie van Sint-Maartensdal. Die begon in de jaren ’90 met de drie torens en de drie blokken, maar nu is het einde stilaan in zicht. Slechts één icoon wachtte nog op een grondige opfrisbeurt en dat was de torenspits die de Leuvense skyline zo typeert. Eerst werd gedacht dat de spits tijdens tegen het bouwverlof zou terugkeren, maar die timing werd niet gehaald. Ook tegen de herfstvakantie deze week raakte men niet klaar. “Omdat we afhankelijk zijn van schoolvakanties hopen we nu op de kerstvakantie”, zegt voorzitter Christophe Stockman van Dijledal. “De toren is gewoonweg nog niet af. Er duikend voortdurend nieuwe hindernissen op, die moeten genomen worden. Het is geen evidente klus en we willen ook dat de renovatie goed gedaan is, zodat de spits er terug een eeuwigheid tegen kan”, aldus Stockman. De roestvorming aan de torenspits wordt onder meer aangepakt en hij krijgt ook een vernieuwd kraaiennest. De stad Leuven draagt bij aan de restauratie met een toelage van 170.000 euro aan eigenaar en sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Ook het terugplaatsen van de spits zal een huzarenstukje worden.