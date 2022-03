Renovatie station Wijgmaal begint op 15 maart: “Een levend huis van en voor de inwoners maar ook voor passerende fietsers en wandelaars”

WijgmaalVanaf 15 maart begint Dialoog met de renovatie van het stationsgebouw in Wijgmaal. In het gebouw komt onder meer een kantoorruimte en een eetcafé. “We zijn blij dat Dialoog dit stadsgebouw nieuw leven inblaast. Met dit project kan het stationsgebouw in de toekomst zijn rol van verbinding in Wijgmaal optimaal spelen”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit).

Het stationsgebouw in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal gaat een nieuwe toekomst tegemoet, met dank aan de onafhankelijke vzw Dialoog die gespecialiseerd is in duurzaam (ver)bouwen en wonen. “De renovatie van het stationsgebouw gebeurt met de steun van de stad Leuven”, klinkt het bij Dialoog. “Het stationsgebouw wordt een energiezuinige kantoor- en ontmoetingsruimte met op het gelijkvloers BAR ROSALIE die wordt uitgebaat door een coöperatie van enkele inwoners van Wijgmaal en STAF, vroeger bekend als vzw Begeleid Wonen. Door in het stationsgebouw kantoorruimte en een sociaal eetcafé te voorzien, krijgt het gebouw met erfgoedwaarde een nieuwe bestemming nadat het al enkele jaren leeg stond. Het gebouw wordt een gezellige ontmoetingsplaats voor inwoners van Wijgmaal, pendelaars, werknemers van de Remy-site, passerende fietsers en wandelaars. Lokale verenigingen zullen er ook ontmoetingsruimte kunnen reserveren.”

Quote De ervaringen die we opdoen, willen we delen met andere verbouwers. We willen experimen­te­ren met nieuwe technieken binnen de kringloop­eco­no­mie zoals modulair bouwen Coördinator Inge Pauwels

De stad Leuven is blij dat het stationsgebouw op termijn weer een rol van betekenis zal spelen in Wijgmaal. “We zijn tevreden dat Dialoog dit stadsgebouw nieuw leven inblaast”, vertelt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit). “Met dit project kan het stationsgebouw in de toekomst zijn rol van verbinding in Wijgmaal optimaal spelen. We vinden het belangrijk om dit soort plekken door partners en de buurt te laten invullen. Zo wordt het echt een levend huis van en voor hen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een toekomstbeeld van het stationsgebouw in Wijgmaal. © archipelago

Dialoog wil met de renovatie duurzaam bouwen ook stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven. Er werd daarvoor heel intensief samengewerkt met het architectenbureau Archipelago. Coördinator Inge Pauwels kijkt uit naar het begin van de werkzaamheden: “De ervaringen die we opdoen, willen we delen met andere verbouwers. We willen experimenteren met nieuwe technieken binnen de kringloopeconomie zoals modulair bouwen.”

Masterplan

Nog dit: de renovatie van het stationsgebouw sluit aan bij project ‘Wijgmaal in de steigers’, het grote masterplan van de stad Leuven voor de Leuvense deelgemeente. “Drie grote projectgebieden in Wijgmaal –omgeving Wakkerzeelsebaan en de Ymeria- en Remysite – worden in de toekomst respectievelijk een woonwijk met verschillende voorzieningen, een sport- en landschapspark en een polyvalente campus. Met een aangepaste stationsomgeving is de site voor iedereen vlot en veilig bereikbaar. Een nieuwe tunnel onder de sporen maakt het stationsplein dan weer autovrij, met ruimte voor voetgangers, fietsers en een skatepark. Dit alles gebeurt met respect voor het erfgoedkundige karakter van het station want dat is een prachtig voorbeeld van een typisch stationsgebouw uit de periode rond 1880”, besluit schepen van Ruimtelijk Beleid en Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V). Wie de voorbereiding van de werkzaamheden op de voet wil volgen, kan terecht op www.facebook.com/stationwijgmaal of www.dialoog.be/blog

LEES OOK