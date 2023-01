Relatief rustige oudejaarsnacht voor Leuvense politie: “Tiental PV’s voor vuurwerk”

De overgang van oud naar nieuw verliep in Leuven zonder noemenswaardige problemen volgens de Leuvense politie. “Het was een drukke maar sfeervolle nacht”, zegt woordvoerder Marc Vranckx. “Vooral in het uitgaanscentrum was veel volk. De politie moest slechts een paar keer tussenbeide komen voor kleine schermutselingen. Een aantal personen die zich volkomen lazarus hadden gedronken, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Er waren ook klachten over geluidsoverlast, voornamelijk door vuurwerk. In totaal werd een tiental PV’s opgesteld voor personen die vuurwerk afstaken. Er werden ook heel wat vuurpijlen in beslag genomen voor vernietiging. Dat het afsteken van vuurwerk niet zonder risico is, werd bewezen door enkele meldingen over dieren die werden opgeschrikt door de knallen. En twee keer veroorzaakte afgeschoten vuurpijlen ook een kleine brand. Op de Oude Wakkerzeelsebaan vatte struikgewas langs de kant van de weg vuur. Ook op de Martelarenlaan had vegetatie vuur gevat. Het vuur kon in beide gevallen snel geblust worden.”