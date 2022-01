Reizigers openen twee treindeuren tijdens rit aan hoge snelheid: “Zware sancties zullen volgen”

Leuven Rikolto werkt samen met Leuvense scholen: “Sinds enkele maanden bieden we elke vrijdag gratis soep aan alle leerlingen in de klas”

Goed eten op school is een bijzonder aandachtspunt in het Leuvense onderwijsbeleid en daarom werkt Rikolto samen met meerdere scholen zoals bijvoorbeeld De Zevensprong. “Toen ik een artikel las over lege brooddozen ben ik naar het bestuur gegaan om dit thema aan te kaarten”, vertelt Benoît Reisner die kok is in De Zevensprong.

13 januari