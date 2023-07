Regenbuien, maar soms ook zon in Leuven vandaag

Provincie laat toekomst waterrecre­a­tie in drie provincie­do­mei­nen onderzoe­ken

De provincie Vlaams-Brabant heeft een studie bevolen naar de toekomst van de zwem- en watergelegenheden in de provinciedomeinen van Diest, Kessel-Lo en Huizingen. In maart vorig jaar kondigde de provincie het voornemen aan de openluchtzwembaden in de drie domeinen op korte termijn te sluiten, maar die beslissing stuitte meteen op luid protest.