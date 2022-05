Regenboogvlag wappert vandaag in Leuven: “Er is helaas nog veel onverdraagzaamheid en discriminatie.”

De vlag aan het stadskantoor werd gisteravond gehesen door burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), schepen van gelijke kansen Lies Corneillie (Groen), Mister Gay Belgium Joren Houtevels en Wim Muylle van het Vlaams-Brabants Regenbooghuis. “Hiermee onderstrepen we dat Leuven een inclusieve stad is waar je jezelf mag zijn en je eigen keuzes mag maken, zonder gestigmatiseerd te worden. Dit vinden we heel belangrijk, daarom werken we actief aan het bestrijden van alle vormen van discriminatie en uitsluiting en zoeken we internationale samenwerking op met andere steden”, zegt de burgemeester. Want benadrukken dat er geen plaats is voor intolerantie is, helaas, nog steeds broodnodig, aldus Corneillie.