Recupel voert actie in Leuven: “49 miljoen ongebruikte elektrotoestellen verdienen beter”

De nieuwe bezitsmeting (2022, nvdr) van Recupel toont aan dat een gemiddeld Belgisch gezin 95 elektrotoestellen in huis heeft. Het gaat dan zowel over verlichtingstoestellen, huishoud- en verzorgingstoestellen als audio & video. Dat brengt het totaal voor België op liefst 482 miljoen elektroapparaten. Van de gemiddeld 95 toestellen in een huishouden zijn er 10 die niet meer gebruikt worden en opgeteld betekent dat 49 miljoen ongebruikte elektrotoestellen in het hele land. Het goede nieuws is dat er 39 miljoen toestellen nog werken en met een campagne roept Recupel nu op om die een tweede leven te geven. “Met een kleine inspanning van ons allemaal hebben we een grote impact op de planeet”, zo luidt het bij Recupel. “We roepen iedereen op om zijn ongebruikte apparaten te reactiveren. Zijn ze stuk maar nog nuttig in je eigen huishouden? Laat ze dan herstellen. Werken ze nog, maar heb je ze niet meer nodig? Schenk ze dan weg aan anderen of aan de kringloopwinkel. Zijn ze kapot en niet meer nodig in je huis? Breng ze dan binnen bij een Recupel-inzamelpunt voor recyclage. Recupel zorgt voor de ontmanteling en maximale recuperatie van de grondstoffen door lokale bedrijven. Wat je sowieso zeker niet mag doen, is je afgedankte toestellen in de vuilnisbak gooien. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 11% van de mensen dat wel eens doet en 7% zelfs met nog werkende toestellen. In tijden van grondstoffenschaarste, druk op het milieu en klimaatproblemen is het belangrijker dan ooit dat we zo weinig mogelijk natuurlijke rijkdommen in verre landen moeten aanspreken om nieuwe producten te maken. Door je ongebruikte toestellen een nieuw leven te geven, kan je daar een enorme bijdrage aan leveren”, besluit Eric Dewaet, CEO van Recupel.